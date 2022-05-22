Felipe Mateos: "Avrupa'da yer almak istiyorduk olmadı" - Son Dakika
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Felipe Mateos: "Avrupa'da yer almak istiyorduk olmadı"

22.05.2022 18:49
Felipe Mateos: "Avrupa'da yer almak istiyorduk olmadı"

Sezonun son maçını 3 puanla kapatan Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Felipe Mateos, "Avrupa'da yer almak istiyorduk olmadı.

Sezonun son maçını 3 puanla kapatan Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Felipe Mateos, "Avrupa'da yer almak istiyorduk olmadı. Aynı zamanda kulüp rekoru da kırdık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Zor maç olacağı ortadaydı. Maçtan önce başka bir senaryo vardı. İki takım da birbirini tanıyordu. Gerek burada çalışmış olmamız, gerek oyuncuların bizi biliyor olması sahada işimizi zorlaştırdı. Maçın ilk yarısında pozisyonlar yakaladık, sonrasında golü attık" şeklinde konuştu.

Mateos'tan teşekkür

Felipe Sanchez Mateos, sezonu 64 puanla 5. sırada bitiren Alanyaspor'un kulüp rekoru kırdığını da hatırlatarak, "Avrupa'da yer almak istiyorduk olmadı. Aynı zamanda kulüp rekoru da kırdık. Alanyaspor yönetiminin bizlere vermiş olduğu fırsattan dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon çalışmış olan diğer teknik adamlara da toplamış oldukları puanlar için teşekkürler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Felipe Mateos: 'Avrupa'da yer almak istiyorduk olmadı' - Son Dakika


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