Felipe Mateos: "Kazanmak için atak yaptığımızda golü kalemizde gördük" - Son Dakika
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Felipe Mateos: "Kazanmak için atak yaptığımızda golü kalemizde gördük"

20.04.2022 23:45

- Felipe Mateos: "Kazanmak için atak yaptığımızda golü kalemizde gördük" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos: "Sonraki maçta tüm kamuoyuna Alanyaspor'un gücünü göstereceğiz" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos, Sivasspor maçının ardından, "Mental olarak da biz kazanma isteğiyle...

- Felipe Mateos: "Kazanmak için atak yaptığımızda golü kalemizde gördük"

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos:

"Sonraki maçta tüm kamuoyuna Alanyaspor'un gücünü göstereceğiz"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos, Sivasspor maçının ardından, "Mental olarak da biz kazanma isteğiyle atak yaptığımız dakikalarda maalesef kalemizde golü gördük. Bugün buradan mağlup ayrılıyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk turunda Alanyaspor, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk dakikalarda buldukları fırsatları gole çevirmeleri halinde maçın hikayesinin farklı olabileceğini belirten Mateos, "Aslında ilk 25-30 dakikaya baktığımızda iyi yönde götürüyorduk, domine etmiştik. Rakip biraz daha oyuna etkinliğini koyana kadar istediğimiz futbolu oynayarak, golü de bulmuştuk. Gerek duran toplarda, gerek Gradel gibi bireysel anlamda yetenekli oyuncularıyla, direkt ileri atak yapabilen oyuncularla beraberliği sağladılar. İkinci yarı farklı bir strateji ile sahadaydık. Tekrar topa sahip olarak, ataklar yapmak istedik. Aslında o dakikalarda yakaladığımız fırsatları gole çevirebilseydik maçın hikayesi farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.

"Gol aradığımız dakikalarda kalemizde golü gördük"

İkinci yarıda 10 kişi kalan rakiplerine karşı gol aradıkları sırada golü kalelerinde gördüklerini söyleyen Mateos, "Karşımızda iyi oyunculardan kurulu, tecrübeli bir ekip vardı. Gerek oyunu toplu ve topsuz kontrol etmeleri gerektiğinde farklı stratejileri olan bir takımdı. Çünkü topsuz oyunda da atakları faulle kesmeleri, pozisyonu düşürmeleri gerektiği yerlerdeki hamlelerle bugün son dakikaya kadar maçı taşıdılar. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra biz biraz daha yüklendik. Mental olarak da biz kazanma isteğiyle atak yaptığımız dakikalarda maalesef kalemizde golü gördük. Bugün buradan mağlup ayrılıyoruz" şeklinde konuştu.

Bir sonraki oynanacak maçta Alanyaspor'un gücünü göstereceklerini söyleyen Mateos, "Bugün buradan pozitif örnekleri cebimize koyarak ikinci maça daha iyi hazırlanmak istiyoruz. Onun öncesinde ligde tekrar Sivasspor ile karşılaşacağız. Bu maçla birlikte öncelikle kendimize daha sonra tüm kamuoyuna Alanyaspor'un gücünü göstermek için sahada olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Felipe Mateos: Kazanmak için atak yaptığımızda golü kalemizde gördük
Felipe Mateos: Kazanmak için atak yaptığımızda golü kalemizde gördük
Felipe Mateos: Kazanmak için atak yaptığımızda golü kalemizde gördük
Felipe Mateos: Kazanmak için atak yaptığımızda golü kalemizde gördük

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Felipe Mateos: 'Kazanmak için atak yaptığımızda golü kalemizde gördük' - Son Dakika


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