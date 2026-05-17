Fenerbahçe 0 - 2 Eyüpspor İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe 0 - 2 Eyüpspor İlk Yarı Sonucu

17.05.2026 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Eyüpspor ile 34. haftasında 0-2 mağlup duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren İsmail'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Jankat, gole izin vermedi.

17. dakikada Umut Bozok'un ceza yayı gerisinden pasında Mateusz Legowski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mert'in sağından ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada Bedirhan'ın uzaklaştırdığı topa hareketlenen Metehan, Mert Müldür'ü çalımladıktan sonra ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelere yolladı. 0-2

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Fred, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yağız Fikri Şen, Levent Mercan, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Kamil Efe Üregen, Adnan Efe Fettahoğlu, Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Bedirhan Özyurt, Luccas Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter, Denis Radu, Mateusz Legowski, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Umut Bozok

Yedekler: Marcos Felipe, Anıl Yaşar, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Dorin Rotariu, Emre Akbaba, Charles-Andre Raux Yao, Ismaila Manga, Lenny Pintor, Abdou Sy

Teknik Direktör: Atila Gerin

Goller: Mateusz Legowski (dk. 17), Metehan Altunbaş (dk. 36) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Anthony Musaba (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe 0 - 2 Eyüpspor İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Okul saldırıları sonrası harekete geçildi Veli Randevu Sistemi’nde yeni dönem Okul saldırıları sonrası harekete geçildi! Veli Randevu Sistemi'nde yeni dönem
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Diplomasi Erik Dalı’nın ritmine kapıldı Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi Diplomasi Erik Dalı'nın ritmine kapıldı! Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi
Yangından kurtulmuştu, sokakta böyle bulundu Yangından kurtulmuştu, sokakta böyle bulundu

21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
19:56
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig’de küme düşen son takım belli oluyor
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 22:00:16. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe 0 - 2 Eyüpspor İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.