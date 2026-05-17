Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren İsmail'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Jankat, gole izin vermedi.
17. dakikada Umut Bozok'un ceza yayı gerisinden pasında Mateusz Legowski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mert'in sağından ağlarla buluştu. 0-1
36. dakikada Bedirhan'ın uzaklaştırdığı topa hareketlenen Metehan, Mert Müldür'ü çalımladıktan sonra ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelere yolladı. 0-2
Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Samet Çiçek
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Fred, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu
Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yağız Fikri Şen, Levent Mercan, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Kamil Efe Üregen, Adnan Efe Fettahoğlu, Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Bedirhan Özyurt, Luccas Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter, Denis Radu, Mateusz Legowski, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Umut Bozok
Yedekler: Marcos Felipe, Anıl Yaşar, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Dorin Rotariu, Emre Akbaba, Charles-Andre Raux Yao, Ismaila Manga, Lenny Pintor, Abdou Sy
Teknik Direktör: Atila Gerin
Goller: Mateusz Legowski (dk. 17), Metehan Altunbaş (dk. 36) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Anthony Musaba (Fenerbahçe) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe 0 - 2 Eyüpspor İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?