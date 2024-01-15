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Fenerbahçe, Adanaspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Adanaspor maçı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Rade Krunic de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Adanaspor maçı için hazırlıklara başladı
15.01.2024 - 15:32,  Güncelleme: 15:40
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Fenerbahçe, çarşamba akşamı Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rade Krunic de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'ndeki idman öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile sohbet eden ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Krunic, ardından tesisleri gezdi. Rade Krunic'e, kaptan Edin Dzeko eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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