Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin\'i mağlup etti

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Mehmet Şahin, Murat Ciner, Önder Yılmaz
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 2, Howard 22, Meesseman 14, Anderson 13, McBride 22, Selin Gül, İdil Saçalır, Alperi Onar 10, Tilbe Şenyürek 2
ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Williams 21, Mabrey 9, Araujo, Copper 19, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 6, Holingsvorth 7
1. Periyot: 24-18
Devre: 35-34
3. Periyot: 63-46
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 85-64 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takım, final serisinde 2-0 öne geçti.
Seride üçüncü maç, 17 Nisan Çarşamba günü Mersin'de oynanacak.
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Turkcell Süper Kupa bugün saat 21.30'da 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet de karşılaşma için maçın oynanacağı stada geldi. İstanbukdına geldi. GAP Havalimanı'ndan takım otobüsüne binen Fenerbahçe kafilesi daha sonra kent merkezine gelerek stada geçti. - ŞANLIURFA
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol 1. Lig'de kazandıkları şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'de oynama cesaretleri olduğuna vurgu yaparak, 'Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde lige çıktık. Süper Lig'e renk katacağımıza düşünüyorum. Bize inansınlar, bize ön yargı ile bakmasınlar' dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olaylı Trabzonspor maçında yaşananlara da değinen Koç, konuşması sırasında masaya vurarak, "Devlet bize hesap verecek" dedi.
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