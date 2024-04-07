Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i mağlup etti

Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin\'i mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 85-64 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, final serisinde 2-0 öne geçti. Seride üçüncü maç, 17 Nisan Çarşamba günü Mersin'de oynanacak.

07.04.2024 20:21  Güncelleme: 20:21
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Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Mehmet Şahin, Murat Ciner, Önder Yılmaz

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 2, Howard 22, Meesseman 14, Anderson 13, McBride 22, Selin Gül, İdil Saçalır, Alperi Onar 10, Tilbe Şenyürek 2

ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Williams 21, Mabrey 9, Araujo, Copper 19, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 6, Holingsvorth 7

1. Periyot: 24-18

Devre: 35-34

3. Periyot: 63-46

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 85-64 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım, final serisinde 2-0 öne geçti.

Seride üçüncü maç, 17 Nisan Çarşamba günü Mersin'de oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i mağlup etti - Son Dakika

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