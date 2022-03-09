Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

09.03.2022 16:11
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, yeni transfer edilen genç oyuncu İsak Vural'ın da katıldığı belirtildi.

Salonda yapılan ısınma ve dayanıklılık idmanından sonra sahaya geçen oyuncuların koşu ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Enner Valencia'nın günü saha çalışmalarıyla, Ferdi Kadıoğlu'nun ise özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamladığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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