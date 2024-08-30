Fenerbahçe\'nin Alanyaspor maçının VAR\'ı Alper Çetin oldu

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'nin, Alanyaspor'u konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu. Çetin'e AVAR'da ise Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 21.00'da Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Söz konusu mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda da Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek. - İSTANBUL