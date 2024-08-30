Fenerbahçe Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek milli araya 3 puanla girdi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek milli araya 3 puanla girdi

Fenerbahçe Alanyaspor\'u 3-0 mağlup ederek milli araya 3 puanla girdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko'nun attığı gollerle galibiyete ulaşan sarı-lacivertliler, ilk 3 maçta aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 10'a çıkardı. Milli araya liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic'in 3 maçta kalesini gole kapattığı bir performans sergiledi.

30.08.2024 23:20
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Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya 3 puanla girdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko'dan geldi. Oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, bugün de sahadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 10'a yükseltti.

Haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda başlayan Kanarya, milli araya 3 puanla ve moralle girdi.

Ligdeki 4 mücadelede kaleyi koruyan Dominik Livakovic, bu süreçte 3'ünde kalesini gole kapattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek milli araya 3 puanla girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek milli araya 3 puanla girdi - Son Dakika
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