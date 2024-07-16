Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in geçici transferi için görüşmelere başladı

Spor

Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.