Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'ye gelen tehdidi paylaştı, tepkiler sonrası hemen sildi - Son Dakika
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Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'ye gelen tehdidi paylaştı, tepkiler sonrası hemen sildi

21.07.2022 14:13

Dün akşam Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı sonrası İrfan Can'ın performansı eleştirildi. Fenerbahçe amigosu Yücel'den tehdit içerikli mesaj paylaşıldı. Bu mesaj taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.

Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde Dinamo Kiev ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı. Maça ilk 11 başlayan ve sonradan oyundan alınan İrfan Can Kahveci'nin performansı bir kesim Fenerbahçe taraftarı tarafından eleştirildi.

Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'yi tehdit etti, tepkiler sonrası yazdığı mesajı sildi

AMİGO'DAN TEHDİT MESAJI

Fenerbahçe amigosu Yücel, sosyal medya hesabından İrfan Can'ı hedef alarak, "İrfan Can, bu taraftarın senden beklentisini veremiyorsun. Ben, senin kim tarafından aklının çelindiğini ve nereye gitmek istediğini çok iyi biliyorum, aklını başına al ve formanın hakkını ver" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada oldukça tepki gördü.

Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'yi tehdit etti, tepkiler sonrası yazdığı mesajı sildi
Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'yi tehdit etti, tepkiler sonrası yazdığı mesajı sildi
Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'yi tehdit etti, tepkiler sonrası yazdığı mesajı sildi
Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'yi tehdit etti, tepkiler sonrası yazdığı mesajı sildi
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İrfan Can Kahveci, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'ye gelen tehdidi paylaştı, tepkiler sonrası hemen sildi - Son Dakika
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