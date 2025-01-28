Fenerbahçe, Anderson Talisca ile Anlaştı

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FENERBAHÇE, 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Anderson Taslica ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.