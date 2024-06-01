Fenerbahçe, Arda Güler'e UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde başarı dileğinde bulundu - Son Dakika
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Fenerbahçe, Arda Güler'e UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde başarı dileğinde bulundu

Fenerbahçe, Arda Güler\'e UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde başarı dileğinde bulundu

Fenerbahçe, bugün Real Madrid forması ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan milli futbolcu Arda Güler'e başarı dileğinde bulundu. Arda Güler, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Arda Güler'e destek mesajı paylaştı.

01.06.2024 12:35
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Fenerbahçe, bugün Real Madrid forması ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan milli futbolcu Arda Güler'e başarı dileğinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid ile Borussia Dortmund bugün TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de bugünkü mücadelede kadroda yer alacak. Sarı-lacivertli kulüp final öncesi sosyal medya hesabından milli futbolcuya başarı dileğinde bulundu. Yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle" mesajı paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Arda Güler'e UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde başarı dileğinde bulundu - Son Dakika

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