Fenerbahçe arka arkaya transfer yapıyor! Brahic'i kadrosuna kattığını açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe arka arkaya transfer yapıyor! Brahic'i kadrosuna kattığını açıkladı

15.06.2022 15:51

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'dan sonra Sırbistan kulübü Partizan'dan Ensar Brahic'i renklerine bağladığını Duyurdu.

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus önderliğinde çalışmalarına başladı. Sezona hızlı başlayan sarı lacivertlilerde transfer açıklamaları da art arda geldi.

ENSAR BRAHİC FENERBAHÇE'DE

Sarı-Lacivertliler, Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından 18 yaşındaki forvet Ensar Brahic'i kadrosuna kattı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, " Sırbistan'ın Partizan Kulübü'nün altyapısında yetişen, serbest statüde bulunan 2004 doğumlu forvet Ensar Brahic amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı. Futbolcu bu sezon itibariyle U19 Takımımızın formasını giyecek. Ensar Brahic'e Fenerbahçe Futbol Akademi'ye hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe durmuyor! Bir transfer açıklaması daha geldi
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Sırbistan, Bruma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe arka arkaya transfer yapıyor! Brahic'i kadrosuna kattığını açıkladı - Son Dakika


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