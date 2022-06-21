Fenerbahçe, Artem Dzyuba ile anlaştı! Futbolcunun 2.5 milyon eurodan fazla maaş alacağı öne sürüldü

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Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 33 yaşındaki yıldız golcü Artem Dzyuba ile anlaşmaya vardı.

YILLIK 2.5 MİLYON EURODAN FAZLA KAZANACAK

Rusya'dan Match TV'nin haberine göre Artem Dzyuba yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Deneyimli golcünün sarı-lacivertlilerden alacağı yıllık maaşın takım bonusları ile birlikte 2.5 milyon euroyu geçeceği belirtildi. Bonservisi elinde olan futbolcunun ayrıca imza parası alacağı da ifade edildi.

GEÇEN SEZON 13 GOL ATTI

33 yaşındaki Rus golcü geçen Zenit forması altında 39 maçta sahaya çıkarken, 13 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.