Fenerbahçe, Aston Villa maçı için Rizespor galibiyeti sonrası ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Aston Villa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen sarı-lacivertli takım, İngiltere'de yapılacak müsabaka öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, paslaşmanın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular, günü yenilenmeyle geçirdi.

Fenerbahçe, Aston Villa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.