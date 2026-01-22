Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Mücadelenin başlamasına saatler kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Mücadelenin başlamasına saatler kaldı

Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Mücadelenin başlamasına saatler kaldı
22.01.2026 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek.

Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü.

Devre arası transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamayacak.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dahil oldu.

Soğuk Haber, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Mücadelenin başlamasına saatler kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıthane’deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Taraftarlar ikiye bölündü 904’te Galatasaray taraftarını yıkan an Taraftarlar ikiye bölündü! 90+4'te Galatasaray taraftarını yıkan an
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Trump’tan Grönland ve Danimarka’ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz Trump'tan Grönland ve Danimarka'ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz
Trump’tan Davos’ta çarpıcı çıkış: Bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız Trump'tan Davos'ta çarpıcı çıkış: Bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha

19:40
Fenerbahçe ve Aston Villa’nın ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe ve Aston Villa'nın ilk 11'leri belli oldu
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
19:08
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 20:04:33. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Mücadelenin başlamasına saatler kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.