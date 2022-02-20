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Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan - Son Dakika

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

20.02.2022 21:35

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, 1 puana üzülecekleri bir karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, 1 puana üzülecekleri bir karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük camialarından birine karşı kendi stadında bu kadar pozisyona girmiş olmanın önemine değindi.

Pozisyonları sonuçlandırmada problem yaşadıklarını ancak savunmada iyi olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önemli fırsatlar yakaladık. Maça istediğimiz gibi başladık. Rakibimizi 2. bölgede karşılayarak geçiş oyunu oynamaya çalışıyorduk. Bu statta böyle bir takıma karşı bu kadar pozisyona girmek kolay değil. Sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. Rakibimize net pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Belki burada 1 puana üzülecek olurken, eli boş döndük. Önümüzdeki haftaya hazırlanacağız."

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

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Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan - Son Dakika
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