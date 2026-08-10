Fenerbahçe, Avrupa'da 304. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 304. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 303 müsabakada 120 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 303 mücadelede rakip fileleri 413 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 46. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 46. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 45 karşılaşmada 17 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 45 maçta rakip fileleri 66 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 104 50 31 23 148 107 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 45 17 14 14 66 52 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23 TOPLAM 303 120 66 117 413 424

Kaynak: AA