Fenerbahçe, Avrupa'da 304. maçına çıkıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avrupa'da 304. maçına çıkıyor

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Sturm Graz'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 304. karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 46. maçına çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 304. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 303 müsabakada 120 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 303 mücadelede rakip fileleri 413 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 46. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 46. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 45 karşılaşmada 17 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 45 maçta rakip fileleri 66 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

104

50

31

23

148

107

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

45

17

14

14

66

52

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

303

120

66

117

413

424

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sturm Graz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avrupa'da 304. maçına çıkıyor - Son Dakika

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