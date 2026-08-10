Fenerbahçe, Avrupa'da 304. maçına çıkıyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Sturm Graz'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 304. karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 46. maçına çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 304. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 303 müsabakada 120 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 303 mücadelede rakip fileleri 413 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 46. maç
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 46. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 45 karşılaşmada 17 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu 45 maçta rakip fileleri 66 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.
Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|104
|50
|31
|23
|148
|107
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|45
|17
|14
|14
|66
|52
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Konferans Ligi
|18
|12
|-
|6
|44
|23
|TOPLAM
|303
|120
|66
|117
|413
|424
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