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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden 115 milyon lira gelir elde etti - Son Dakika

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden 115 milyon lira gelir elde etti

09.12.2021 23:37
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden 115 milyon lira gelir elde etti

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin organizasyondan elde ettiği gelir kesinleşti. Buna göre sarı-lacivertliler toplamda 115 milyon lirayı kasasına koydu.

Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp'in bulunduğu grupta 3. olan Fenerbahçe turnuvaya veda etti. Konferans Ligi'ne play-off turundan katılacak temsilcimizin Avrupa Ligi'nden elde ettiği toplam gelir belli oldu.

FENERBAHÇE, 115 MİLYON TL'Yİ KASASINA KOYDU

Sporx'te yer alan habere göre, Katılım payı olarak 56.5 milyon lira gelir elde eden Fenerbahçe, katsayı primi olarak 39 milyon lira gelir elde etti. Fenerbahçe, grupta 1 galibiyet ve 3 beraberlikle toplam 19.6 milyon lira geliri daha kasasına koydu. Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği gelir ise toplamda 115 milyon lira oldu.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden 115 milyon lira gelir elde etti

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Play Off, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden 115 milyon lira gelir elde etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden 115 milyon lira gelir elde etti - Son Dakika
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