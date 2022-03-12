Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

12.03.2022 14:31
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Can Bartu Tesisleri'ndeki zeminin bozulmaması için Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.


Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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