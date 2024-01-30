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Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı EMS Yapı Sivasspor'a kiraladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı EMS Yapı Sivasspor'a kiraladı

Fenerbahçe, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı EMS Yapı Sivasspor'a sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Elmaz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maçta görev aldı ve 1 asist yaparken 1 sarı kart gördü.

Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz\'ı EMS Yapı Sivasspor\'a kiraladı
30.01.2024 - 14:17,  Güncelleme: 14:19
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Fenerbahçe, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı EMS Yapı Sivasspor'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Bartuğ Elmaz sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Konferans Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 maçta 126 dakika forma giyen Bartuğ Elmaz, 1 asist yaparken 1 de sarı kart gördü.

Kaynak: İHA
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