Fenerbahçe, Başakşehir\'i 3-1\'le geçti

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek rakibine karşı oynadığı son 6 resmi maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşılaşırken 3-1'lik skorla galibiyete uzandı. Sarı-lacivertliler rakibine karşı olan üstünlüğünü bu maçta da sürdürdü. Kanarya, bu süreçte 1'i Türkiye Kupası, 5'i Süper Lig olmak üzere üst üste 6. maçtan da sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, turuncu-lacivertlilere karşı en uzun galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Başakşehir, Fenerbahçe'yi son olarak Şubat 2022'de deplasmanda 1-0 mağlup etti. - İSTANBUL