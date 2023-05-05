Başantrenör Itoudis maçı bırakıp taraftarla tartıştı - Son Dakika
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Başantrenör Itoudis maçı bırakıp taraftarla tartıştı

05.05.2023 23:07

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun, sahasında Olympiakos'u konuk ettiği maçta sarı-lacivertlilerin Başantrenörü Dimitris Itoudis, bir taraftarla tartıştı. Yunan teknik adam, taraftara benchi göstererek "Gel sen yönet" şeklinde bir tepki gösterdi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos ile oynanan 4. maçta sarı-lacivertli bir taraftarlarla kısa süreli gerginlik yaşadı.

Ne yapıyorsun Itoudis! Maçı bırakıp taraftarla tartıştı

"GEL SEN YÖNET"

Yunan çalıştırıcı, 2. çeyrekte gelen bazı tepkilerden sonra taraftara benchi göstererek "Gel sen yönet" şeklinde bir tepki gösterdi.

Ne yapıyorsun Itoudis! Maçı bırakıp taraftarla tartıştı

TARAFTAR SALONDAN ÇIKARTILMAYA ÇALIŞILDI

Yaşanan bu olayda bazı taraftarlar Itoudis'e destek verirken Yunan çalıştırıcı ile polemiğe giren taraftar, salondan çıkartılmaya çalışıldı.

Ne yapıyorsun Itoudis! Maçı bırakıp taraftarla tartıştı
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SON DAKİKA: Başantrenör Itoudis maçı bırakıp taraftarla tartıştı - Son Dakika
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