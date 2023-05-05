Başantrenör Itoudis maçı bırakıp taraftarla tartıştı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos ile oynanan 4. maçta sarı-lacivertli bir taraftarlarla kısa süreli gerginlik yaşadı.
Yunan çalıştırıcı, 2. çeyrekte gelen bazı tepkilerden sonra taraftara benchi göstererek "Gel sen yönet" şeklinde bir tepki gösterdi.
Yaşanan bu olayda bazı taraftarlar Itoudis'e destek verirken Yunan çalıştırıcı ile polemiğe giren taraftar, salondan çıkartılmaya çalışıldı.
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