Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklamalar: Seçimler bitince neler döndüğünü anlatırız - Son Dakika
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Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklamalar: Seçimler bitince neler döndüğünü anlatırız

29.04.2023 23:44

Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimlerle ilgili kurduğu cümle bir hayli konuşuldu. Galatasaray'ın projesini hedef alan Başkan Koç, "Şu seçimler bir bitsin, Florya projesinde neler döndüğünü anlatalım sizlere" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Sivaspor maçından önce Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda hayli sert olan Başkan Koç, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Ali Koç'un seçimlerle ilgili kurduğu bir cümle herkeste merak uyandırdı.

GAYRİMENKUL PROJELERİNİ HEDEF ALDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimleri işaret edip Galatasaray'ın projelerini hedef alıp şu sözleri sarf etti: Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik. Şampiyonluk posterlerini revize etmeyi Allah hiçbir kulübe nasip etmesin! Siz her dönemin güçleriyle kol kola olmayı bilen bir yapısınız. Şu seçimler bir bitsin, Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım sizlere!

"HANGİ ÖRGÜTÜ HATIRLATIYOR?"

Başkan Koç sonrasında "Bu tarif ettiğim şeyler hangi yapıyı, hangi örgütü hatırlatıyor size? Bu ülkeyi ele geçirmeye çalışan terör örgütünün en güçlü olduğu dönemde futbolda en çok faydayı kim sağladı? Siz faydalanırken biz mücadele ediyorduk. Bizim örgütle verdiğimiz savaş, gurur kaynağımızdır. Sizinki ise şampiyonluk vesilesidir" ifadelerini kullandı.

HERKES SEBEBİNİ MERAK ETTİ

Açıklama için seçim sonrasını bekleyen Başkan Ali Koç'un neden bu tarihi işaret ettiğiyle ilgili kamuoyunda büyük bir merak oluştu.

GALATASARAY'DAN CEVAP GELDİ

Galatasaray, Başkan Ali Koç'un açıklamalarından sonra çok sert bir cevap paylaştı. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, "Biz, sizin adınıza utanıyoruz" ifadesi yer aldı.

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Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı topa tuttu: Bu algılar hakemlerimizi etkiliyor Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı topa tuttu: Bu algılar hakemlerimizi etkiliyor

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklamalar: Seçimler bitince neler döndüğünü anlatırız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklamalar: Seçimler bitince neler döndüğünü anlatırız - Son Dakika
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