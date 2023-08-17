Fenerbahçe, Batshuayi için 10 milyon euro teklifi reddetti - Son Dakika

Fenerbahçe, Batshuayi için 10 milyon euro teklifi reddetti

Son Güncelleme: 17.08.2023 17:13

İngiltere Premier Lig'den bir takım, Fenerbahçe'ye Batshuayi için 10 milyon euro teklif etti. Ancak sarı-lacivertliler, bu teklifi kabul etmedi. Teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı golcünün takımda kalmasını istiyor ve ona sezon içinde Dzeko ile dönüşümlü oynama garantisini verdi.

İngiltere Premier Lig'den bir takım, Batshuayi için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro teklif etti. Bu teklif, sarı-lacivertliler tarafından kabul görmedi. Teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı golcünün takımda kalmasından yana.

DZEKO İLE DÖNÜŞÜMLÜ OYNAYACAK

Geçen sezon Valencia'nın gölgesinde kalmasna rağmen iyi işler yapanve bu sezon yedek golcü olmak istemeyen Batshuayi'ye Dzeko ile dönüşümlü oynayacağı garantisini veren Kartal, astronomik bir teklif gelmemesi halinde yıldız oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

"OYUN PLANIMIZDA VAR"

30 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Kartal, "Bazı oyuncular iyi çalışıyor. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkıyor. Herkes sırasını bekleyecek. Batshuayi'nin mutsuz olduğunu sanmıyorum. Çok pozitif bir çocuk. Konuştuk, çok mutlu. Elinden gelenin her şeyini yapacağını düşünüyorum. Batshuayi oyun planımızda var. Başka kulüplerle adının geçmesi olumlu ama bizim bırakacağız diye şu anda bir düşüncemiz yok. Ama çok önemli bir teklif gelirse, kulüp politikasına göre oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Batshuayi için 10 milyon euro teklifi reddetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Batshuayi için 10 milyon euro teklifi reddetti - Son Dakika
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