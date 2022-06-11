ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik

Anadolu Efes: Larkin 37, Micic 29, Bryant 10, Singleton 5, Pleiss 15, Dunston 4, Buğrahan Tuncer 3, Erten Gazi, Yiğitcan Saybir, Ömer Can İlyasoğlu, Egemen Güven

Fenerbahçe Beko: de Colo 13, Henry 21, Tarık Biberovic 3, Vesely 12, Booker 11, İsmet Akpınar, Şehmus Hazer 6, Guduric 14, Melih Mahmutoğlu 3, Metecan Birsen 7, Ahmet Düverioğlu 2

1. Periyot: 31-25

Devre: 52-50

3. Periyot: 76-69

ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 103-92 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki takım da dış atışlardan etkili oldu. Üç sayı çizgisinin gerisinden 4 isabet bulan Fenerbahçe Beko karşısında 7 kez skor üreten Anadolu Efes, ilk periyodu 31-25 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Beko, pota altından bulduğu sayılarla 16. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 37-38. Kalan bölümde Guduric ve Melih Mahmutoğlu'nun basketlerine Micic ve Larkin ile yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 52-50 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, Larkin'in üst üste kaydettiği basketlerle 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 63-53. Fenerbahçe Beko, dış atışlardan art arda bulduğu sayılarla farkı azaltmasına rağmen lacivert-beyazlı takım, final periyoduna 76-69 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Larkin'in skorer oyunuyla 34. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 92-76. Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 103-92 galip ayrıldı.

Final serisinin dördüncü maçı, 13 Haziran Pazartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.