ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

11.06.2022 21:12
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Hüseyin ÇelikAnadolu Efes: Larkin 37, Micic 29, Bryant 10, Singleton 5, Pleiss 15, Dunston 4, Buğrahan Tuncer 3, Erten Gazi, Yiğitcan Saybir, Ömer Can İlyasoğlu, Egemen GüvenFenerbahçe Beko: de Colo 13, Henry 21, Tarık Biberovic 3, Vesely...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik

Anadolu Efes: Larkin 37, Micic 29, Bryant 10, Singleton 5, Pleiss 15, Dunston 4, Buğrahan Tuncer 3, Erten Gazi, Yiğitcan Saybir, Ömer Can İlyasoğlu, Egemen Güven

Fenerbahçe Beko: de Colo 13, Henry 21, Tarık Biberovic 3, Vesely 12, Booker 11, İsmet Akpınar, Şehmus Hazer 6, Guduric 14, Melih Mahmutoğlu 3, Metecan Birsen 7, Ahmet Düverioğlu 2

1. Periyot: 31-25

Devre: 52-50

3. Periyot: 76-69

ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 103-92 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki takım da dış atışlardan etkili oldu. Üç sayı çizgisinin gerisinden 4 isabet bulan Fenerbahçe Beko karşısında 7 kez skor üreten Anadolu Efes, ilk periyodu 31-25 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Beko, pota altından bulduğu sayılarla 16. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 37-38. Kalan bölümde Guduric ve Melih Mahmutoğlu'nun basketlerine Micic ve Larkin ile yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 52-50 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, Larkin'in üst üste kaydettiği basketlerle 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 63-53. Fenerbahçe Beko, dış atışlardan art arda bulduğu sayılarla farkı azaltmasına rağmen lacivert-beyazlı takım, final periyoduna 76-69 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Larkin'in skorer oyunuyla 34. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 92-76. Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 103-92 galip ayrıldı.

Final serisinin dördüncü maçı, 13 Haziran Pazartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi - Son Dakika
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