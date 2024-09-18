Fenerbahçe Beko 85-75 AEK'yi mağlup etti

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi AEK'yı 85-75 mağlup etti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ano Liosia Olimpik Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 23-21 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 44-39 üstün gitti.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 63-59 önde geçtiği karşılaşmadan 85-75 galip ayrıldı.
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