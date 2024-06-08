Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 101-70 Yenerek Seride 2-0 Öne Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 101-70 Yenerek Seride 2-0 Öne Geçti

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes\'i 101-70 Yenerek Seride 2-0 Öne Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 101-70 yenerek seride 2-0 öne geçti. Fenerbahçe Beko, hücumda etkili oyunu ve üç sayılık atışlardaki isabetiyle farkı açarak maçı domine etti. Anadolu Efes'in savunma çabalarına rağmen skor üretmekte zorlanması, Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğünü pekiştirdi. Fenerbahçe Beko, serideki avantajını arttırarak final yolunda önemli bir adım attı.

08.06.2024 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Semih Vural

Anadolu Efes: Larkin 5, Clyburn 7, Doğuş Özdemiroğlu 9, Ercan Osmani, Jones 2, Bryant 11, Melih Tunca 2, Rıdvan Öncel 8, Burak Can Yıldızlı 2, Oturu 21, Erkan Yılmaz 3

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 24, Papagiannis 8, Hayes-Davis 9, Pierre 13, Calathes 13, Metecan Birsen 2, Şehmus Hazer 9, Sertaç Şanlı 5, Ömer Ege Ziyaettin 3, Melih Mahmutoğlu 4, Tarık Biberovic 9, Mert Emre Ekşioğlu 2

1. Periyot: 16-31

Devre: 38-53

3. Periyot: 51-78

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 101-70 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Karşılaşmaya hücumda hatalar yaparak başlayan Anadolu Efes karşısında 8-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, üç sayılık atışlardaki isabetiyle farkı açtı ve 5. dakikayı 18-8 önde geçti. Wilbekin'in peş peşe üç sayılık basketleriyle farkı yükselten sarı-lacivertliler, ev sahibinin hücumlardan boş dönüşlerini iyi değerlendirdi. Pota altındaki etkili savunması sonrasında Anadolu Efes'i dış atışlara yönlendiren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 31-16 önde tamamladı.

Anadolu Efes'in savunmada daha sert olma çabalarına rağmen skor üretmekte güçlük çekmeyen Fenerbahçe Beko, 15. dakikaya 19 sayılık farkla başladı (22-41). Üç sayı çizgisinin gerisinden attığı şutlardaki yüksek isabetini sürdüren sarı-lacivertliler, ribauntlarda da rakibine üstünlük kurdu. Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle 20 sayılık farka (24-44) ulaşan Fenerbahçe Beko'ya karşı 7-0'lık bir seriyle arayı kapatmaya çalışan Anadolu Efes'in çabalarına Calathes ile Wilbekin'in üç sayılık basketleriyle son veren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 53-38 üstünlükle gitti.

İlk yarıdaki tempo üçüncü çeyrekte de devam etti. Karşılıklı basketlerle devam eden bu bölümde Fenerbahçe Beko farkı yine 20 sayıya yükseltti (64-44). Üç sayılık basket performansını üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, savunmadaki etkili oyunuyla ev sahibi ekibin oyuna ortak olma çabalarına izin vermedi ve bu bölümü 78-51 galip bitirdi.

Son çeyreğin başında Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle farkı 30 sayıya (51-81) yükselten Fenerbahçe Beko, müsabakanın bu bölümünde zaman zaman tempoyu düşürse de mücadeleyi 101-70 kazandı ve seride 2-0 öne geçti.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Sigorta, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 101-70 Yenerek Seride 2-0 Öne Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:49 Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:23 40 bin TL’ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı 40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 ’’Merhaba Ezel Bey’’ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:10:15. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 101-70 Yenerek Seride 2-0 Öne Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement