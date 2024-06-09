Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes\'i konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Fenerbahçe Beko, serideki ilk 2 maçı kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, Anadolu Efes ise seriyi dördüncü karşılaşmaya taşımak için galibiyet arayacak.

09.06.2024 13:33
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Seride konuk olduğu ilk 2 maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, yarın taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 11. şampiyonluğuna ulaşacak.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes ise sahasında kaybettiği ilk 2 maçın ardından yarın kazanarak seriyi dördüncü karşılaşmaya taşımaya çalışacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride yarınki mücadeleyi Anadolu Efes'in kazanması halinde dördüncü maç, 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek - Son Dakika

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