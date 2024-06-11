Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek

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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin 4'üncü karşılaşmasında yarın saat 20.30'da Anadolu Efes'i konuk edecek. Final serisinde 2-1 önde bulunan sarı-lacivertliler, galip gelirse 11'inci kez mutlu sona ulaşacak. Anadolu Efes cephesinde ise hedef kazanarak seriyi 5'inci maça taşımak ve ev sahibi avantajını yeniden elde etmek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Kerem Baki ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek. Deplasmanda serinin ilk iki maçını 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, dün sahasında rakibine 82-81 mağlup oldu.

Normal sezonu ilk sırada tamamlayan Anadolu Efes, yenildiği ilk 2 maçın ardından dün deplasmanda 82-81 galip geldi. Lacivert-beyazlılar, yarın bir kez daha kazanıp şampiyonluk iddiasını koruyarak seriyi yeniden Sinan Erdem Spor Salonu'na taşımak istiyor.

Anadolu Efes'in yarın galip gelmesi halinde serinin 5'inci ve son maçı, 14 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.