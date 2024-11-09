Fenerbahçe Beko, ASVEL'i Yendi

Spor

SALON: LDLC Arena

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Milivoje Jovcic, Manuel Attard

LDLC ASVEL: Harrison 11, Kahudi 1, Maledon 10, Lauvergne 9, Ajinca 2, de Colo 18, Sako 1, Lighty 3, Ndiaye 8, Black 10

FENERBAHÇE BEKO: Melli 7, Baldwin, Sertaç Şanlı 6, Mays 2, Hayes-Davis 25, Tarık Biberovic 4, Hall 5, Pierre, Guduric 12, Zagars 2, Colson 10, Birch 4

1'İNCİ PERİYOT: 19-15

DEVRE: 36-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-51

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 8'inci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı LDLC ASVEL'i 77-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 6'ncı galibiyetini alırken; ASVEL, 6'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi ise Fenerbahçe Beko'da 25 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis oldu.