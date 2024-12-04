Fenerbahçe Beko, Baskonia'ya Deplasmanda Yenildi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Baskonia'ya Deplasmanda Yenildi

EuroLeague'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia'ya 88-76 mağlup oldu. Baskonia'nın en skorer oyuncusu Markus Howard 17 sayı ile maçı tamamladı. Fenerbahçe bu yenilgiyle 4'üncü kez sahadan mağlup ayrıldı.

04.12.2024 00:28
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SALON: Buesa Arena

HAKEMLER: İljia Belosevic, Milivoje Jovcic, Michele Rossi

BASKONİA: Howard 17, Raieste 3, Sedekerskis 12, Forrest 2, Rogkavopoulos 15, Diop 2, Baldwin 14, Hall 14, Moneke 9

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 10, Melli 5, Sertaç Şanlı, Mays, Hayes-Davis 11, Tarık Biberovic 13, Mert Ekşioğlu, Guduric 10, Zagars 13, Colson 5, Birch 9

1'İNCİ PERİYOT: 26-12

DEVRE: 45-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-47

EuroLeague'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Baskonia'ya 88-76 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Baskonia, 6'ncı galibiyetini alırken; sarı-lacivertli ekip, 4'üncü kez parkeden yenilgi ile ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise Baskonia'da 17 sayı kaydeden Markus Howard oldu.

Mücadeleye iyi başlayan Baskonia, ilk 5 dakikayı 13-6 önde geçti. Baskonia, periyodun kalan bölümünde farkı açtı ve ilk çeyrek 26-12 tamamlandı. İkinci periyotta etkili oyununu sürdüren Baskonia, soyunma odasına 45-25 önde gitti. Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe farkı 16 sayıya indirdi ve final periyoduna 63-47'lik skorla geçildi. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Baskonia, maçı 88-76 kazandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Baskonia'ya Deplasmanda Yenildi - Son Dakika

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