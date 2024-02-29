Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko 15 galibiyet ve 11 yenilgiyle 7. sırada yer alırken, Baskonia ise 14 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. İki takım arasında İspanya'da oynanan mücadeleyi Baskonia, 80-79 kazanmıştı.

29.02.2024 10:07
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde 15 galibiyet ve 11 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, averajla puan cetvelinin 7. basamağında yer alıyor.

Baskonia ise 14 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

İki takım arasında İspanya'da oynanan mücadeleyi Baskonia, 80-79 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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