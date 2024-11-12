Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i Yendi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i 87-76 mağlup etti. Jasikevicius galibiyetten memnun.

12.11.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Bayern Münih'i 87-76 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maça çok motive olduklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicus, galibiyetten dolayı oyunculara ve taraftarlara teşekkür etti.

Özellikle taraftarların İstanbul trafiğine rağmen tribünleri doldurmasına değinen Jasikevicius, şunları kaydetti:

"Oyunculara ve taraftarlara teşekkür ederim. Özellikle taraftarlar salı akşamı İstanbul trafiğine rağmen tüm salonu doldurdu. Çok güzel bir maç izleme fırsatı buldular. Bayern Münih iyi bir takım ve güzel oynadılar. Durdurulması zor bir takım ancak biz maça çok motive geldik. Bu motivasyon sebebiyle ilk çeyreğe iyi başlayamadık. İkinci çeyrekte ise daha iyiydik. Daha sonra Nigel'ın inanılmaz performansı vardı. Çok güzel bir galibiyet oldu."

Herbert: "Savunma hatalarımız canımız yaktı"

Bayern Münih Başantrenörü Gordon Herbert, savunmada fazlasıyla hata yaptıklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarını vurgulayan tecrübeli başantrenör, "İlk çeyreğe çok iyi başladık ama bunu ikinci çeyreğe taşıyamadık. Kolay basketler yedik. Bu maçın olumlu yanı çok iyi savaştık ve mücadele ettik. İkinci ve üçüncü çeyrekte savunma hatalarımız canımızı yaktı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih, Basketbol, istanbul, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:42 ABD’nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi ABD'nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi
21:56 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den ’’İsrail Türkiye’ye saldırır mı’’ sorusuna dikkat çeken yanıt Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ''İsrail Türkiye'ye saldırır mı?'' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
19:47 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest
10:05 Müzik dinleyerek rayları geçmeye çalışan genç kız trenin altında kaldı Müzik dinleyerek rayları geçmeye çalışan genç kız trenin altında kaldı
09:54 Ülkemiz genelinde hava durumu: Batıda yağış, doğuda sıcaklık artışı Ülkemiz genelinde hava durumu: Batıda yağış, doğuda sıcaklık artışı
09:53 İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını stada gömdü İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını stada gömdü
09:31 Galatasaray’dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama Galatasaray'dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama
09:27 Krediler borç batağına dönüştü Ödenmeyen tutar dudak uçuklatır Krediler borç batağına dönüştü! Ödenmeyen tutar dudak uçuklatır
09:25 Nahit Eren, Narin davasındaki en büyük çelişkiye dikkat çekti Nahit Eren, Narin davasındaki en büyük çelişkiye dikkat çekti
09:14 Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5’i de üst üste yatıyordu Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu
08:44 Gaziantep’te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti Gaziantep'te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 00:02:35. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.