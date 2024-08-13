Fenerbahçe Beko'da Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko'da Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Geçen sezon Fenerbahçe Koleji Novotel'de görev yapan genç şutör oyuncu, Fenerbahçe Beko'ya Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda katkı sağlamıştı.

13.08.2024 13:49
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve geçen sezon çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Koleji Novotel formaları giyen genç sporcumuz Mert Emre Ekşioğlu ile kulübümüz arasında iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Koleji Novotel'de görev yapan 22 yaşındaki şutör oyuncu, Fenerbahçe Beko'ya Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası kulvarlarında katkı sağlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'da Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'da Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika
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