Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, basketbol takımının geçen sezonu çifte kupayla tamamladığı hatırlatılırken, sezonun ilk antrenmanının da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildiği belirtildi.
Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki çalışmanın 2 saat sürdüğü vurgulanırken, basketbolcular hafta boyunca antrenmanlarına Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam edecek.
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