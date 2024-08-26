Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, basketbol takımının geçen sezonu çifte kupayla tamamladığı hatırlatılırken, sezonun ilk antrenmanının da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki çalışmanın 2 saat sürdüğü vurgulanırken, basketbolcular hafta boyunca antrenmanlarına Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam edecek.