Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu

09.08.2022 17:08
Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu

Fenerbahçe 2013-2015 arasında formasını giyen eski basketbolcusu Nemenja Bjelica'yı yeniden renklerine bağladı. 2 yıllık sözleşme yapılan Sırp basketbolcu, sarı lacivertlilerin bu sezonki 7. transferi oldu.

Geçtiğimiz yılı Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olarak bitiren Fenerbahçe, eski basketbolcusu Nemenja Bjelica'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

2013-2015 seneleri arasında Fenerbahçe formasını giyen Sırp basketbolcu, 2015'te NBA'in yolunu tuttu. NBA'de bugüne kadar Minnesota Timberwolves, Sacremento Kings ve Golden State Warriors formaları giydi.

GEÇTİĞİMİZ YIL NBA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Sırp yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Golden State Warriors formasıyla NBA'de şampiyonluk yaşamıştı. 34 yaşındaki oyuncu geçen sezon 6.1 sayı, 4.1 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Sarı-lacivertliler daha önce Carsen Edwards, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley, Tonye Jekiri, Samet Geyik, Scottie Wilbekin'i kadrosuna katmıştı. Nemanja Bjelica ise Fenerbahçe'nin bu sezon 7.transferi oldu.

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