Fenerbahçe Beko EuroLeague 2025 Şampiyonu

THY EuroLeague Final Four 2025'i Fenerbahçe Beko kazandı.

23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dabi'de düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four maçları sona erdi ve Fenerbahçe Beko şampiyon oldu.

Şampiyonluk maçında Monaco'yu 81: 70 skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague kupasının sahibi oldu. Olympiacos ise Panathinaikos'u 97: 93 skorla mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Nigel Hayes-Davis 1.000.000 mil değerindeki ödülünü Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur'dan aldı.

Fenerbahçe Beko takımından Khem Birch ise havada 1.793 saniye geçirerek "Turkish Airlines Flight Time Champion" ünvanına layık görüldü ve 179.300 Türk Hava Yolları Miles&Smiles mili ile ödüllendirildi.

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur turnuvaya dair "Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olarak, sporun insanları, kültürleri ve ülkeleri bir araya getirme gücünün farkındayız. Türk Hava Yolları olarak 2010 yılından bu yana Turkish Airlines EuroLeague'in isim sponsoru olmaktan gurur duyuyor, bu ortaklığın 15. yılını kutluyoruz. Avrupa'nın en üst düzey erkek basketbol ligi olan bu turnuva, en seçkin takımları ve oyuncuları bir araya getirerek sporun ruhuna yakışır bir dayanışma ve rekabet ortamı meydana getiriyor. Dünyanın dört bir yanında tüm branşlardaki sporlara destek vermeye, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda, Turkish Airlines EuroLeague 2025'in şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu kutluyoruz. Dünyanın dört bir yanında tüm branşlardaki sporlara destek vermeye, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.