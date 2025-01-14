Fenerbahçe Beko, Euroleague Çift Maç Haftasına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Euroleague Çift Maç Haftasına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in çift maç haftasında yarın Kızılyıldız ile deplasmanda, Cuma günü ise Zalgiris ile evinde karşılaşacak. Takım, 21. hafta mücadelesinde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

14.01.2025 12:38
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FENERBAHÇE Beko, Euroleague'in çift maç haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla, Cuma günü ise evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak.

Euroleague'de bir maç eksiği bulunan ve 21'inci hafta mücadelesinde yarın Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko, 19 maçta elde ettiği 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4'üncü sıra bulunuyor. Sarı–lacivertli takımın Sırp rakibi ise 12 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 5'inci sırada yer alıyor.

Euroleague'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kızılyıldız, İstanbul'daki ilk mücadelede Fenerbahçe'yi 76-57 yenmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe Beko cuma günü ise Litvanyalı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un oyunculuk kariyerini noktaladığı, antrenörlük kariyerine başladığı ve antrenör olarak Final Four'a taşıdığı Zalgiris'i konuk edecek. Ligde çıktığı 20 maçta galibiyet ve mağlubiyet sayısı eşit olan Litvanya temsilcisi 12'nci sırada yer alıyor. Sezonun 10'uncu haftasındaki maçta Zalgiris Kaunas'a konuk olan Fenerbahçe Beko, Zalgirio Arena'da oynanan mücadeleden 72-65 galip ayrılmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Euroleague Çift Maç Haftasına Hazırlanıyor - Son Dakika

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