Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a Mağlup Oldu

14.03.2026 00:39
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Kızılyıldız karşısında 79-73 mağlup oldu.

SALON: BELGRADE ARENA

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Mehdi Difallah, Sergio Silva

KIZILYILDIZ: Mcintyre 10, Butler 12, Carter, Kalinic 1, Dobric, Izundu 13, Motiejunas 2, Bolomboy 4, Nwora 14, Ojeleye 2, Moneke 21

FENERBAHÇE BEKO: Bacot, Metecan Birsen 3, Baldwin 16, Tucker 14, de Colo 2, Tarık Biberoviç 5, Onuralp Bitim 3, Jantunen 6, Silva 3, Colson 15, Birch 6

1'İNCİ PERİYOT: 17-20

DEVRE: 33-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-56

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 31'inci hafta maçında Kızılyıldız'a konuk olduğu karşılaşmadan 79-73 mağlup ayrıldı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip ilk periyodun başlarında 10-2'lik bir seri yakaladı. Ardından Wade Baldwin ve Bonzie Colson'la etkili olan Fenerbahçe Beko rakibini yakalayıp öne geçti ve ilk çeyrekten 20-17 önde ayrıldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan 2'inci periyodun başında temsilcimiz farkı açmaya başlarken Kızılyıldız çeyrek bitimine 3.56 kala Moneke ile farkı 3 sayıya indirdi: 28-31. Ancak savunma sertliğini koruyan sarı-lacivertliler soyunma odasına 9 sayılık farkla 42-33 önde gitti.

2'nci yarıya baskılı başlayan ve çeyreğin ilk 5 dakikasında farkı 1 sayıya kadar indiren ev sahibi takım son dakikalarda öne geçtiği 3'üncü periyodu 61-56 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan son periyodun bitimine 5.51 kala Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya indiren Fenerbahçe son 5 dakikaya Jantunen'in basketiyle 63-63 berabere girdi. Bitime 4.35 kala yine Jantunen'in bulduğu basketle temsilcimiz maçta yeniden öne geçti: 63-65. Ancak bu dakikadan sonra kolay top kayıpları yapan ve bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe Beko maçtan 79-73 mağlup ayrıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Yangından akılalmaz vahşet çıktı Bunu yapan torun değil cani, altın dişlerini bile sökmüşler Yangından akılalmaz vahşet çıktı! Bunu yapan torun değil cani, altın dişlerini bile sökmüşler
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

23:23
İran’dan Bahreyn’e yeni hava saldırısı
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı
21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
