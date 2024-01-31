Fenerbahçe Beko, LDLC ASVEL\'i deplasmanda mağlup etti

Salon: LDLC Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Marcin Kowalski (Polonya)
LDLC ASVEL: Thomas 3, Lee 18, Jackson 5, Fall 5, Lighty 7, Scott 26, Kahudi 3, Ndiaye 6, Yaacov
Fenerbahçe Beko: Calathes 8, Wilbekin 17, Papagiannis 5, Noua 11, Sertaç Şanlı 8, Guduric 7, Melih Mahmutoğlu, Dorsey, Sestina, Motley 24, Biberovic 3
1. Periyot: 18-16
Devre: 42-39
3. Periyot: 56-67
5 faulle çıkan: 38.46 Noua (Fenerbahçe Beko)
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 83-73 mağlup etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okuduğu sırada tepki gösterilen Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a destek verdi. Tunç, "Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik tepkiler kabul edilemez. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" dedi.
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen saldırı sonrası kaçan şüphelilerin kullandığı araç, Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. Saldırganların yakalanması için yapılan çalışmalarda, olayda kullanılan otomobilin bulunması önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliği düşürülmesi sonrası TİP üyeleri birçok ilde eylem yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "DİSK Genel Kurulu'na davetlerini ileten DİSK heyetiyle vergide adaleti konuştuk." notuyla yaptığı paylaşım tepki çekti. Bazı vatandaşlar, CHP lideri Özel'in paylaşımının altına "Gündeminiz pek hızlı değişmiş", "Gündem bu mu?" gibi yorumlar yaptı.
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li vekil Aysu Bankoğlu yaşananları anlattı. Bankoğlu "Planlı bir şey değildi. Anayasa'yı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım" diye konuştu.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası eski futbolcu Gökhan Zan'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zan, "Hatay'ı deprem değil, Anayasa'yı yok sayanlar canlarımızı öldürdü. Biz Hataylılar bunu, bu hukuksuzluğu, sahipsiz bırakılmayı asla affetmeyecektir." dedi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok esnaf ziyareti sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. "Bana destek verecek misin?" diye sorduğu bir gençten "Maalesef" yanıtını alan Altınok, "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" sorusunu yönelttiği gençten bu kez de "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" karşılığını aldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde annelerinin eve bırakıp üst kattaki kayınvalidesine gittiği 2 kardeşten 1,5 yaşındaki Yusuf Ç., sobadan çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Kardeşi 40 günlük Beşir Ç. de yaralandı.
Son dönemde futbolundan çok aldığı kilolarla gündemde olan Brezilyalı futbolcu Neymar, fotoğraflarını paylaşarak "şişman" yorumunda bulunanlara yayınladığı video ile yanıt verdi. Kameraya vücudunun son halini gösteren dünyaca ünlü futbolcu, kendisiyle alay edenlere el hareketi çekerek tepki gösterdi.
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