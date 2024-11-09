Fenerbahçe Beko, LDLC Asvel'i Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Beko, LDLC Asvel'i Yendi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde LDLC Asvel'i 77-73'lik skorla mağlup etti.

09.11.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: LDLC Arena

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Manuel Attard (İtalya)

LDLC Asvel: Maledon 10, Lauvergne 9, Ajinca 2, Sako 1, Lighty 3, Harrison 11, Kahudi 1, de Colo 18, Ndiaye 8, Black 10

Fenerbahçe Beko: Baldwin, Hayes-Davis 25, Hall 5, Colson 10, Birch 4, Melli 7, Sertaç Şanlı 6, Mays 2, Tarık Biberovic 4, Guduric 12, Zagars 2, Pierre

1. Periyot: 19-15

Devre: 36-33

3. Periyot: 52-51

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC Asvel takımını deplasmanda 77-73 yendi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Basketbol, Güncel, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, LDLC Asvel'i Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:35 Enes Güran duruşma biterken Nevzat’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
23:08 IKBY, HDP’nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye’ye gönderdi IKBY, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdi
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle seslendi: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle seslendi: Allah büyüktür
10:19 Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:56 Elon Musk’ın kızı Vivian, Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’yi terk etmeyi planlıyor Elon Musk'ın kızı Vivian, Trump'ın başkanlığı sonrası ABD'yi terk etmeyi planlıyor
09:53 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
09:45 Uzmanlar Marmara için uyardı Uzmanlar Marmara için uyardı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:36 Bitcoin’e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF’si tarih yazdı Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:47 Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu’da kar yağışı görülebilecek Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 01:49:02. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, LDLC Asvel'i Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.