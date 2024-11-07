THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Villeurbanne'daki Ldlc Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 4. sırada yer alıyor.
Oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan LDLC Asvel ise 16. basamakta bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko LDLC Asvel ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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