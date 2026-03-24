Fenerbahçe Beko, Maccabi'ye Yenildi

SALON: Aleksandar Nikolic

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Luka Kardum, Alberto Baena

MACCABI TEL AVIV: Hoard 9, Clark 16, Santos 10, Lavi 3, Walker 8, Sorkin 19, Brissett 14, Rayman, Dibartolomeo 5, Blatt 10

FENERBAHÇE BEKO: Tucker 10, Baldwin 9, Metecan Birsen 14, Bacot, de Colo 26, Boston, Onuralp Bitim 5, Jantunen 2, Hall 4, Silva 10, Colson 7, Birch 2

1'İNCİ PERİYOT: 25-20

DEVRE: 57-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-66

EuroLeague'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da oynanan maçta Maccabi Tel Aviv'e 94-89 mağlup oldu. 10'uncu kez sahadan mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, 23 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Maçın en skorer ismi ise Fenerbahçe Beko'da 26 sayı kaydeden Nando de Colo oldu.