Fenerbahçe Beko, Maccabi'ye Yenildi

SALON: Aleksandar Nikolic
HAKEMLER: Ilija Belosevic, Luka Kardum, Alberto Baena
MACCABI TEL AVIV: Hoard 9, Clark 16, Santos 10, Lavi 3, Walker 8, Sorkin 19, Brissett 14, Rayman, Dibartolomeo 5, Blatt 10
FENERBAHÇE BEKO: Tucker 10, Baldwin 9, Metecan Birsen 14, Bacot, de Colo 26, Boston, Onuralp Bitim 5, Jantunen 2, Hall 4, Silva 10, Colson 7, Birch 2
1'İNCİ PERİYOT: 25-20
DEVRE: 57-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-66
EuroLeague'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da oynanan maçta Maccabi Tel Aviv'e 94-89 mağlup oldu. 10'uncu kez sahadan mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, 23 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Maçın en skorer ismi ise Fenerbahçe Beko'da 26 sayı kaydeden Nando de Colo oldu.
