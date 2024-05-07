Fenerbahçe Beko, Monaco karşısında Dörtlü Final için mücadele edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Monaco karşısında Dörtlü Final için mücadele edecek

Fenerbahçe Beko, Monaco karşısında Dörtlü Final için mücadele edecek

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco ile oynayacakları beşinci maçta iyi bir takım oyunu sergilemeleri gerektiğini belirtti. Nigel Hayes-Davis ise her ayrıntının önemli olduğunu vurgulayarak, bu maçın geri dönüşü olmadığını ifade etti.

07.05.2024 16:52
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5'inci ve son maçında Fransa temsilcisi Monaco ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, Dörtlü Final'e kalabilmek için iyi bir takım oyunu sergilemeleri gerektiğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde maç önü görüşlerine yer verilen Jasikevicius, "Beşinci maçı yine aynı tutkuyla oynamaya devam etmeli ve aynı zamanda Monaco için işleri mümkün olduğunca zorlaştırmaya çalışmalıyız. Hücumda daha iyi çözümler bulmamız, iyi bir takım oyunu sergilememiz ve parkede her şeyi ortaya koymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun 29 yaşındaki ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis ise beşinci maçta her küçük ayrıntının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Her sayı önemli. Her ribaunt önemli. Her top hakimiyeti önemli. Her oyun önemli. Bu maçın geri dönüşü yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Monaco karşısında Dörtlü Final için mücadele edecek - Son Dakika

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