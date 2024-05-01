Fenerbahçe Beko, Monaco'yu mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Monaco'yu mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Monaco\'yu mağlup etti

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 89-78 yenerek galibiyet elde etti. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncularını ve taraftarlarını kutladı. Jasikevicius, daha iyi olmaları gerektiğini belirtirken, genç oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade etti. Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic ise konsantrasyon kaybı yaşadıklarını söyledi ve skor üretmek adına çözüm bulmaları gerektiğini vurguladı.

01.05.2024 23:41
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THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'yu 89-78 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, bu tür serilerde her maçın savaş gibi geçtiğini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicius, galibiyetten dolayı oyuncuları ve taraftarları kutladı.

Daha iyi olmaları gerektiğini ifade eden Jasikevicius, "Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bu seriler böyledir, her maç savaş gibi geçer ve böyle de devam edecektir. Sezon boyunca söylediğim gibi maçı detaylar belirler. Daha iyi olmamız gerekiyor çünkü 48 saat sonra daha hazır bir Monaco ile karşılaşacağız." dedi.

Genç oyuncular için zor bir seri olduğunu ve Biberovic'in çok etkili oynadığını aktaran Jasikevicius, şunları kaydetti:

"İlk 2 maç zordu. Genç oyuncularla ilgili gerçekçi olmamız gerekiyor. Çok uzun zaman önce ben de aynı durumdaydım. Küçük şeyler önemli, onları anlatmak gerekiyor. Bu tip oyuncularda sabırlı olmamız gerekiyor. Taraftarlarımızdan 4. maçta daha da gürültü yapmalarını istiyoruz ama özellikle takım kötüye giderken bunu yapmalılar."

Sarunas Jasikevicius, oyuncuları Motley'in durumunun iyiye gittiğini dile getirdi.

Sasa Obradovic: "Bazı durumlarda konsantrasyonu kaybettik"

Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic, oyun içinde konsantrasyon kaybı yaşadıklarını belirtti.

Maç boyunca hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Obradovic, "Bazı durumlarda konsantrasyonu kaybettik. Guduric 2 tarafa da gidebilen bir oyuncu, onu durdurmak gerekirken bunu yapamazsanız size zarar veriyor. 40 dakika boyunca hazır olmak gerekiyor." diye konuştu.

Skor üretmek adına çözüm üretmeleri gerektiğini aktaran Obradovic, şunları kaydetti:

"Skor üretmek gerek. Normal sezonda olduğu gibi bunun yolunu bulmak gerekiyor. Atış olmadı diyemem ama bunların iyi olup olmadığını konuşmak gerek. Kaçırmak önemli değil ama geri koşmak önemli. Tek oyuncu hakkında konuşmak istemem, takım performansı önemli. James'in iyi anları vardı, acele ettiği anlar vardı ama diğer oyuncuların da katkıda bulunması gerekiyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Monaco'yu mağlup etti - Son Dakika

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