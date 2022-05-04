Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi

04.05.2022 18:10

Bu sezon Euroleague'de play-off yapamayan Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'dan ayrılacak olan Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardı. Bu iddia Yunan gazeteci Spyros Kavalieratos'tan geldi.

Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon için Yunan koç Dimitris Itoudis ile her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin resmi açıklamayı sezon biter bitmez yapması bekleniyor.

SON MAÇIN ARDINDAN SÖZLEŞME İMZALANACAK

Sporx'in Sport24'ten Yunan gazeteci Spyros Kavalieratos'tan aktardığı habere göre; kurduğu üst düzey kadroya rağmen THY EuroLeague'de playoff dahi yapamayan Fenerbahçe Beko, sezon biter bitmez Sasha Djordjevic ile yollarını ayıracak. Sözleşmedeki madde gereği Djordjevic'e tazminat ödemeyecek olan Fenerbahçe, son maçın ardından Itoudis ile sözleşme imzaladığını açıklayacak.

Fenerbahçe Beko yeni Obradovic'ini buldu! Kupa canavarı Dimitris Itoudis ile anlaşma sağlandı
Dimitris Itoudis

ITOUDIS TEKLİFİ KABUL ETTİ

CSKA Moskova ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ancak Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle oluşan özel durum nedeniyle ayrılacak olan Itoudis de Fenerbahçe'den gelen teklifi 'mutlulukla' kabul etti. Itoudis'in Fenerbahçe Beko'da geniş yetkilere sahip olacağı da vurgulandı.

Fenerbahçe Beko yeni Obradovic'ini buldu! Kupa canavarı Dimitris Itoudis ile anlaşma sağlandı
Dimitris Itoudis ile Zeljko Obradovic

DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR?

1990'da antrenörlük kariyerine başlayan 51 yaşındaki Dimitris Itoudis, 1999'da Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic'in asistanlığı görevine geldi. 13 sene bu görevde kalan Itoudis, Avrupa'nın en dominant takımı haline gelen Panathinaikos'un mimarlarından biri oldu. Obradovic'in Panathinaikos'tan ayrılması sonrası Banvit ile başantrenörlüğe dönen Itoduis, 1 sezonun ardından CSKA Moskova'ya geçti. Itoudis, CSKA ile birlikte 2 EuroLeague şampiyonluğu, 6 Rusya Ligi, 6 VTB Ligi şampiyonluğu elde etti ve 2 kez EuroLeague yılın koşu ödülünün sahibi oldu. Yunan başantrenör, Obradovic'in asistanı olarak ise 5 kez EuroLeague, 11 kez Yunan Ligi şampiyonluğu yaşadı.

YORUMLAR
500
Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak

Dimitris Itoudis, Fenerbahçe, Euroleague, Yunan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti
17:58 Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü
17:56 Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu: Çalışır haldeki kamyonetteydiler
17:43 Balkondan düşen 4 yaşındaki Nudem kurtarılamadı
17:40 Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir
17:28 Kremlin sözcüsü "Putin resmi olarak savaş ilan edecek" iddiasına yanıt verdi: Saçmalık!
17:22 Hindistan'da kutsal olarak görülen ineği kesen şahıslar linç edilerek öldürüldü
17:20 Ekrem İmamoğlu, şampiyonluğu neden gözyaşlarıyla karşıladığını anlattı: 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda!
17:18 Galatasaray'da Torrent'e yol göründü iddiası: Takım Hakan Balta'ya emanet edilecek
17:07 Gaziantepli patates satıcısının dillere destan aşkı! Kamyon arkasına yazdığı yazı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 18:17:21. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement