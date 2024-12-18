Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile Deplasmanda Karşılaşacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol ile yarın deplasmanda mücadele edecek.

18.12.2024 10:48
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Paris Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak.

Paris'te bulunan Adidas Arena'daki müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde yaptığı 16 maçta 10 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.

Son 5 maçında 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk müsabakasında Barcelona'ya deplasmanda 90-63 mağlup oldu.

Sezona ilk 4 maçta aldığı 1 galibiyetle başlayan, ardından oynadığı 10 mücadeleyi kazanan Paris Basketbol, son 2 karşılaşmasını ise yitirdi. Fransa temsilcisi, ligde ikinci sırada bulunuyor.

Taraftarı önünde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise 6 galibiyet elde ederken 2 kez kaybetti.

Çift maç haftasını Paris Basketbol ile yapacağı müsabakayla tamamlayacak Fenerbahçe Beko, mücadeleyi kazanması durumunda rakibiyle aynı galibiyet sayısına ulaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika

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