Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 81-78 Yendi

25.02.2026 23:41
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Partizan'ı 81-78 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emilio Perez, Ioannis Foufis, Manuel Attard

FENERBAHÇE BEKO: Jantunen 4, Colson 10, Tarık Biberovic 13, Baldwin 17, Birch 5, Tucker 29, Metecan Birsen, Boston Jr. 3, Wilbekin, Bitim, Bacot

PARTİZAN: Bonga 5, Osetkowski 6, Calathes 2, Fernando 18, Brown 7, Washington Jr. 15, Jones 17, Jekiri 4, Lakic, Milton 4

1'İNCİ PERİYOT: 20-20

DEVRE: 35-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-56

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 29'uncu haftasında sahasında ağırladığı Sırbistan ekibi Partizan'ı 81-78 mağlup etti. Bu sonucun ardından 21 galibiyete ulaşan sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Ev sahibi Fenerbahçe Beko maça "Baldwin, Colson, Tarık Biberovic, Jantunen, Birch" ilk 5'iyle başladı.

Konuk Partizan ise "Calathes, Osetkowski, Brown, Fernando, Bonga" ilk 5'iyle parkede yer aldı.

Maça hücumda ve savunmada etkili başlayan taraf Partizan oldu. Maçın ilk 3 dakikası Partizan'ın 8-3 üstünlüğüyle geçildi. Tucker ve Boston'ın sayılarıyla 7-2'lik seri yakalayan Fenerbahçe, periyot sonuna 4.30 kala skora denge getirdi: 10-10. 2.52 kala Fenerbahçe, 4 sayı öne geçti ve Partizan koçu Joan Penarroya mola aldı: 17-13. İlk periyot 20-20 eşitlikle bitti. İkinci periyoda 4-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe'ye 9-0 ile cevap veren Partizan, devreye 7 dakika kala 29-24'lük üstünlüğü sağladı. Sarı-lacivertliler, Birch'ün üst üste 4 sayısıyla bir kez daha eşitliği sağladı: 31-31. Soyunma odasına konuk ekibin 39-35'lik üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle başlarken 5 dakika kala Fenerbahçe farkı 1 sayıya indirdi: 44-45. Sarı-lacivertli ekip, 3.50 kala Tarık Biberovic'in basketinin ardından 48-47 ile üstünlüğü ele aldı. Final periyoduna Fenerbahçe'nin 57-56 üstünlüğüyle geçildi. Son periyodun ilk 3 dakikasında 7 sayı üreten sarı-lacivertliler, son 7.10'a 64-60 önde girdi. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, parkeden 81-78 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA

