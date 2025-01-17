THY Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 98-86 mağlup ederek 14. galibiyetini elde etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Cortes (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ)
Fenerbahçe: Nigel Hayes 21, Marko Guduric 20, Arturs Zagars 11, Bonzie Colson 7, Khem Birch 2, Devon Hall 8, Tarık Biberovic 15, Nicolo Melli 4, Sertaç Şanlı 4, Errick McCollum 6, Dyshawn Pierre
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Zalgiris Kaunas: Sylvain Francisco 16, Dovydas Giedraitis 7, Arnas Butkevicius 4, Ignas Brazdeikis 12, Laurynas Birutis, Lonnie Walker IV 9, Edgaras Ulanovas 6, Alen Smailagic 24, Matt Mitchell 6, Bryant Dunston 2
Başantrenör: Andrea Trinchieri
1. Periyot: 17-20 (Zalgiris Kaunas lehine)
Devre: 34-47 (Zalgiris Kaunas lehine)
3. Periyot: 62-68 (Zalgiris Kaunas lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko Zalgiris'i Mağlup Etti - Son Dakika
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